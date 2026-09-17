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Доходность 10-летних облигаций США держится около 5% на фоне роста

Доходность 10-летних облигаций США держится около 5% на фоне роста

Американский рынок облигаций остается под давлением после резкого роста доходностей. 16 сентября доходность 10-летних казначейских облигаций вновь приблизилась к отметке 5%, тогда как днем ранее она уже поднималась выше этого уровня.

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