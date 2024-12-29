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Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса, рассказал глава МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

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