Россия готова к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса, рассказал глава МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.
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