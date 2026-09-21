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Мерц проиграл АдГ ещё один регион Германии

Мерц проиграл АдГ ещё один регион Германии

Партия действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца не прошла в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании.

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