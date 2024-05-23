Заместителя начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова задержали по делу о махинациях. По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, у генерал-лейтенанта Вадима Шамарина прошли обыски.
Замначальника Генштаба ВС России задержали по делу о махинациях
Комментарии
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Александр Лагуткин
Оказывается не только Шойгу не везет на заместителей. И в МЧС они у него были ворами и казнокрадами. И в МО тоже самое! Теперь выясняется, что и у Герасмова такая же "невезуха". Что же так не везет "хорошим" людям на заместителей!? Один-сволочь, аж в список миллиардеров от ФОРБС пролез!🥲
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20 час.
AU
Anna Uryadnikova
Думаю, и Росгвардия недалеко ушла.
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20 час.
Любовь Головина
Оказывается, руководители не видели и не знали, что творится на их "кухне", все замы виноваты, а руководители ни при чем. Сколько можно нас обманывать?
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18 час.
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