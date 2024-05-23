Замначальника Генштаба ВС России задержали по делу о махинациях

Александр Лагуткин

Оказывается не только Шойгу не везет на заместителей. И в МЧС они у него были ворами и казнокрадами. И в МО тоже самое! Теперь выясняется, что и у Герасмова такая же "невезуха". Что же так не везет "хорошим" людям на заместителей!? Один-сволочь, аж в список миллиардеров от ФОРБС пролез!🥲