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  • Любовь Головина
    Оказывается, руководители не видели и не знали, что творится на их "кухне", все замы виноваты, а руководители ни при ...Замначальника Ген...
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  • Anna Uryadnikova
    Думаю, и Росгвардия недалеко ушла.Замначальника Ген...

Замначальника Генштаба ВС России задержали по делу о махинациях

Замначальника Генштаба ВС России задержали по делу о махинациях

Заместителя начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова задержали по делу о махинациях. По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, у генерал-лейтенанта Вадима Шамарина прошли обыски.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Оказывается не только Шойгу не везет на заместителей.  И в МЧС они у него были   ворами и казнокрадами. И  в МО тоже самое!  Теперь выясняется, что и у Герасмова такая же &quot;невезуха&quot;.  Что же так не везет &quot;хорошим&quot; людям на заместителей!?   Один-сволочь, аж в список миллиардеров от ФОРБС пролез!🥲
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20 час.
AU
Anna Uryadnikova
Думаю, и Росгвардия недалеко ушла.
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20 час.
Любовь Головина
Оказывается, руководители не видели и не знали, что творится на их &quot;кухне&quot;, все замы виноваты, а руководители ни при чем. Сколько можно нас обманывать?
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18 час.

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