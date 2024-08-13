Яндекс предложил решение для просмотра роликов с YouTube

Ухудшение работы видеосервиса YouTube доставляет много неприятных моментов. Россияне, привыкшие к тому, что видео загружаются быстро, теперь столкнулись с тем, что просматривать их теперь практически невозможно.
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