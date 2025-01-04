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«Сухой январь» — риски и преимущества трезвости в январе

В последние годы все больше людей решают отказаться от употребления алкоголя в январе. Эта тенденция, известная как «сухой январь», набирает популярность среди тех, кто хочет улучшить свое здоровье после праздников.

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