«Сухой январь» — риски и преимущества трезвости в январе

В последние годы все больше людей решают отказаться от употребления алкоголя в январе. Эта тенденция, известная как «сухой январь», набирает популярность среди тех, кто хочет улучшить свое здоровье после праздников.
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