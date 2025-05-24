Фильмы «Тихий Дон» и «Они сражались за Родину» возглавили рейтинг лучших экранизаций Шолохова

По результатам опроса, проведенного каналом «Мосфильм. Золотая коллекция», лучшими экранизациями произведений Михаила Шолохова признаны фильмы «Тихий Дон» Сергея Герасимова и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, сообщает ТАСС.
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