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Полиция нашла горе-грабителя после нападения на цветочный магазин на Щербакова

Вооруженный мужчина ворвался в помещение, но ему пришлось бежать с места преступления без добычи. Полиция задержала подозреваемого в нападении на цветочный магазин, расположенный в доме № 11 на улице Щербакова в Приморском районе Петербурга.

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