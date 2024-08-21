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Неизвестная глубинка России: история замка, который стал символом безответной любви

Неизвестная глубинка России: история замка, который стал символом безответной любви

«Дворец для любимой». В Курской области в селе Сафоновка Кореневского района на живописном берегу пруда возвышается дворец, построенный в конце XIX века и напоминающий по очертаниям средневековые германские замки.

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