Неизвестная глубинка России: история замка, который стал символом безответной любви

«Дворец для любимой». В Курской области в селе Сафоновка Кореневского района на живописном берегу пруда возвышается дворец, построенный в конце XIX века и напоминающий по очертаниям средневековые германские замки.
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