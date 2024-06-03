Белорусские военные прошли курс обучения по работе с ядерным оружием

Летчики и инженерно-технический персонал белорусских ВВС завершили полный курс обучения по работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО), заявил на телеканале СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны Леонид Давидович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии