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Белорусские военные прошли курс обучения по работе с ядерным оружием

Белорусские военные прошли курс обучения по работе с ядерным оружием

Летчики и инженерно-технический персонал белорусских ВВС завершили полный курс обучения по работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО), заявил на телеканале СТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны Леонид Давидович.

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