Ошибаться можно, врать нельзя?

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Ed

Врем-с и ошибаемся житуха зашибись, а вы все вокруг почирикайте какие мы плохие, нам фиолетово. Вот токо ноне пришли к бумагам о защите Курска, Белгорода, Липецка и далее вдоль всей границы, на 3-ем году войны, ранее не потянули, компетенции не те, а вам даже не смешно -месяца 3 на эту тему еще один балаганчик для социопатов устроим, подустанут и чирикать будут что скажем, научим госдумой с мигрантами если что !