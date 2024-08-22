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Свежие комментарии

  • Ed
    Врем-с и ошибаемся житуха зашибись, а вы все вокруг почирикайте какие мы плохие, нам фиолетово. Вот токо ноне пришли ...Ошибаться можно, ...
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Ошибаться можно, врать нельзя?

Ошибаться можно, врать нельзя?

Как начать доверять информации о происходящем от Минобороны России.

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Комментарии
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E
Ed
Врем-с и ошибаемся житуха зашибись, а вы все вокруг почирикайте какие мы плохие, нам фиолетово. Вот токо ноне пришли к бумагам о защите Курска, Белгорода, Липецка и далее вдоль всей границы, на 3-ем году войны, ранее не потянули, компетенции не те,  а вам даже не смешно -месяца 3 на эту тему еще один балаганчик для социопатов устроим, подустанут и чирикать будут что скажем, научим госдумой с мигрантами если что !
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