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Рамблер

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Самойлова выпустила откровенное видео: «Не понимаю, как мне жить»

Самойлова выпустила откровенное видео: «Не понимаю, как мне жить»

Блогерша Оксана Самойлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о сложностях, с которыми сталкивается, будучи постоянно на виду.

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