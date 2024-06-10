Следующие в Казань самолеты перенаправили в другие аэропорты

Международный аэропорт «Казань» в своем Telegram-канале сообщил, что самолеты, которые направлялись в Казань, из-за временных ограничений были перенаправлены в запасные аэропорты, расположенные в Самаре и Бегишево .
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