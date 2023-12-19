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Комнаты в коммунальных квартирах подорожали почти на 11%

Комнаты в коммунальных квартирах подорожали почти на 11%

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко поделился информацией о том, что за текущий год стоимость комнат в коммунальных квартирах в Российской Федерации повысилась на 10,6%, примерно до 1,2 миллиона рублей.

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