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Посол РФ раскритиковал Трюдо за выкрикивание украинского лозунга на саммите

Посол РФ раскритиковал Трюдо за выкрикивание украинского лозунга на саммите

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выкрикивая бандеровские лозунги (Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также ее атрибутика включена в перечень нацистских в РФ), топчет память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Так канада бандеровская... Куда свозили фашистов после ВОВ? В сша и канаду. Там весь сброд.
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8 час.

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