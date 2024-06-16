Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выкрикивая бандеровские лозунги (Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также ее атрибутика включена в перечень нацистских в РФ), топчет память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма.
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