Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выкрикивая бандеровские лозунги (Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), а также ее атрибутика включена в перечень нацистских в РФ), топчет память о подвигах канадцев, которые сражались в составе антигитлеровской коалиции против нацизма.