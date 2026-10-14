Эволюционный биолог Петр Лидский из Городского университета Гонконга рассказал о редких случаях трансмиссивного рака в животном мире, при которых раковые клетки передаются между особями, действуя как паразиты и избегая иммунного отторжения.
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