Екатеринбург празднует 303-летие: Татищев, де Геннин и 1000 свадеб

Екатеринбург отмечает 303-летие со дня основания. В Историческом сквере состоялась официальная церемония открытия празднования Дня города, в рамках которой прошло возложение цветов к памятнику основателям столицы Среднего Урала Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
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