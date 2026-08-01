Екатеринбург празднует 303-летие: Татищев, де Геннин и 1000 свадеб

Екатеринбург отмечает 303-летие со дня основания. В Историческом сквере состоялась официальная церемония открытия празднования Дня города, в рамках которой прошло возложение цветов к памятнику основателям столицы Среднего Урала Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.