Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Екатеринбург празднует 303-летие: Татищев, де Геннин и 1000 свадеб

Екатеринбург празднует 303-летие: Татищев, де Геннин и 1000 свадеб

Екатеринбург отмечает 303-летие со дня основания. В Историческом сквере состоялась официальная церемония открытия празднования Дня города, в рамках которой прошло возложение цветов к памятнику основателям столицы Среднего Урала Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии