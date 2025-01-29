Хирург, экс-директор Депздрава ХМАО-Югры, главный врач Салехардской ОКБ Алексей Добровольский — о «кверулянтстве и сутяжничестве» со стороны врачей: Сегодня – про долг врача, защиту прав врача перед администрацией больницы и может ли при определенных обстоятельствах эта защита оказаться обычным сутяжничеством/кверулянтством и нанести вред пациенту.