TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Травма на съёмках, потеря ребёнка и сорок лет тишины: почему звезда фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова выбрала уединение

Травма на съёмках, потеря ребёнка и сорок лет тишины: почему звезда фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова выбрала уединение

Сегодня Наталье Вавиловой 67 лет. Исполнительница роли Александры в оскароносном фильме «Москва слезам не верит» уже больше тридцати лет не появляется на экранах, не даёт интервью и не посещает светские мероприятия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии