ТОС-2 работает по ВСУ на дистанции в 20 км

/mediafiles/2024/06/TOS-2-TSentr.mp4 Боевая работа расчёта ТОС-2 на красноармейском направлении (с) Кадры Минобороны России Новая российская тяжелая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» применяется военнослужащими группировки войск «Центр» армии России на красноармейском направлении для поражения позиций ВСУ на дистанции до 20 км.