ТОС-2 работает по ВСУ на дистанции в 20 км

/mediafiles/2024/06/TOS-2-TSentr.mp4 Боевая работа расчёта ТОС-2 на красноармейском направлении (с) Кадры Минобороны России Новая российская тяжелая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» применяется военнослужащими группировки войск «Центр» армии России на красноармейском направлении для поражения позиций ВСУ на дистанции до 20 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии