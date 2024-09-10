"Рачик газуй!": Приезжий бородач и его мелкий отпрыск устроили беспредел на российских улицах

Николай Герасименко

Я как и многие возмущён подобными выэбонами любого недоумка отца. Но статейка то не случайно делает акцент на национальный аспект, соответственно и отзывы комментаторов предсказуемы. Цели автора понятны, в свете предостережений многих наших экспертов политтехнологов о попытках западных врагов раскачать нашу страну изнутри через разжигание межнациональной вражды. Если папаша ублюдок нарушил Закон РФ 🇷🇺, должен ответить по Закону, а не по профилю шнобеля, если же не гражданин РФ, ответить и билет в один конец на историческую родину со всем своим семейством. Такие статейки, как элексир для шароварников и наших власовцев, вы только почитайте сколько помоев льют на наше государство "благодарные" читатели из соседней территории 404 и наши внутренние враги всепропальщики. А этот канал "Темы дня" на профессиональной основе специализируется на мигрантской и криминальной теме с национальным окрасом, от сюда делаем вывод, вы читали статью от врага государства Российского. P S: не успел поправить свой пост, кто-то из шароварной публики отметился 👇 пальцем вниз.