"Рачик газуй!": Приезжий бородач и его мелкий отпрыск устроили беспредел на российских улицах

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Комментарии
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Константин Самарин
Давно пора загонять их обратно на пальмы.
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3 час.
Николай Герасименко
Я как и многие возмущён подобными выэбонами любого недоумка отца. Но статейка то не случайно делает акцент на национальный аспект, соответственно и отзывы комментаторов предсказуемы. Цели автора понятны, в свете предостережений многих наших экспертов политтехнологов о попытках западных врагов раскачать нашу страну изнутри через разжигание межнациональной вражды. Если папаша ублюдок нарушил Закон РФ 🇷🇺, должен ответить по Закону, а не по профилю шнобеля, если же не гражданин РФ, ответить и билет в один конец на историческую родину со всем своим семейством. Такие статейки, как элексир для шароварников и наших власовцев, вы только почитайте сколько помоев льют на наше государство &quot;благодарные&quot; читатели из соседней территории 404 и наши внутренние враги всепропальщики. А этот канал &quot;Темы дня&quot; на профессиональной основе специализируется на мигрантской и криминальной теме с национальным окрасом, от сюда делаем вывод, вы читали статью от врага государства Российского.       P S:  не успел поправить свой пост, кто-то из шароварной публики отметился 👇 пальцем вниз.
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3 час.
zoubova
Гнать на Родину! Хватит терпеть.А диаспоры приравнять к ОПГ.
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2 час.

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