A new PRRI poll finds 58% of Americans agree that “President Trump is a potentially dangerous dictator whose power should be limited before he destroys American democracy” — up from 52% in March 2025.
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