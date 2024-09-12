Дотком: позиции Остина и Блинкена по ударам вглубь РФ абсолютно разные

Позиции относительно ударов ВСУ вглубь территории России западным оружием прямо противоположны у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена, первый хочет избежать ядерного конфликта, в то время как второй – нет.
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