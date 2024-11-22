Священник раскрыл, о чем говорят бойцы СВО: «За что мне это?!»

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска поделился историями о вере и чудесном спасении российских бойцов в зоне спецоперации на Украине, отметив, что в окопах атеистов нет.
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