© Vyacheslav MadiyevskyyКритиковать Киев — абсолютное табу для Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе международного телемоста «Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ» на площадке ОБСЕ, передает РИА Новости.