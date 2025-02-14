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Царьград

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На жемчужную свадьбу – 30 тысяч, на рубиновую – 40: закон внесен в Госдуму

На жемчужную свадьбу – 30 тысяч, на рубиновую – 40: закон внесен в Госдуму

Также законопроектом предусмотрено премирование за 60 и за 70 лет семейного стажа.За 30 лет в браке – 30 тысяч рублей, за 40 лет – 40 тысяч, за 60 лет – 60 тысяч рублей и за 70 лет – 70000 рублей.

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