Прогноз погоды в Крыму на сегодня • Симферополь: +21🌤 • Севастополь: +20°⛅ • Ялта: +20°🌤 • Алушта: +21°, 🌤 • Евпатория: +19°🌤 • Саки: +19°🌤 • Бахчисарай: +18°, 🌦 • Джанкой: +18° 🌤 • Судак: +19°🌤 • Феодосия: +19° 🌥 • Керчь: +17 🌥 • Черноморское: +17°, 🌥 Крым Оперативный.
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