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Экс-разведчик Риттер: Путин ответил на обман США ракетами «Авангард»

Экс-разведчик Риттер: Путин ответил на обман США ракетами «Авангард»

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин ответил на обман Вашингтона относительно размещения противоракетных систем на территории Европы разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард».

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