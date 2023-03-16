Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин ответил на обман Вашингтона относительно размещения противоракетных систем на территории Европы разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард».
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин ответил на обман Вашингтона относительно размещения противоракетных систем на территории Европы разработкой гиперзвуковых комплексов «Авангард».
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