В Британии пожаловались на слишком маленькую армию для конфликта с РФ

Глава Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что вооруженные силы страны "слишком малы" для крупного конфликта, поэтому в случае войны население придется мобилизовать, сообщает издание The Telegraph.
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