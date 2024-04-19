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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье перед судом предстанут супруги за незаконный оборот немаркированной табачной продукции

Следственным отделом ОМВД России «Новоалександровский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.

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