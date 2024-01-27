Ударившуюся головой об лед российскую фигуристку Симонову выписали из больницы

14-летняя фигуристка Мария Симонова была выписана из больницы, куда попала после того, как упала и ударилась об лед во время проката на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
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