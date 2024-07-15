Юнармейцы Татарстана поддержали участников СВО акцией «Коробки добра»

Участники акции своими руками изготовили сухие армейские души, спички длительного хранения и написали письма военнослужащим, выразив свою поддержку, благодарность и пожелания скорейшего возвращения с победой домой.
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