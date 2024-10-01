Россия показала миру, что готова подставить Ирану плечо

Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Тегеран «исторической», ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем.