Россия показала миру, что готова подставить Ирану плечо

Россия показала готовность поддерживать Иран на фоне переустройства мирового порядка. Вице-премьер России Алексей Оверчук назвал поездку премьер-министра Михаила Мишустина в Тегеран «исторической», ведь во время нее странам удалось обсудить много перспективных тем.
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