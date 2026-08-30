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Узбекистан впервые показал кадры с китайскими J-10CE на вооружении своих ВВС

Узбекистан впервые показал кадры с китайскими J-10CE на вооружении своих ВВС

В ходе мероприятий, посвященных 35-летию независимости республики, государственное телевидение Узбекистана впервые продемонстрировало кадры с новыми китайскими истребителями J-10CE на вооружении узбекских ВВС.

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