Зеленский показал нацистскую суть: как в России отреагировали на угрозы украинского лидера на 9 мая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что намеки украинского лидера Владимира Зеленского на возможность нанесения ударов по Москве в День Победы являются не более чем провокационными заявлениями.
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