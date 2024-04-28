Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaliy tabachenkov
    Хлебозаводы занимаются благотворительностью на постоянной основе... приходится по утрам много чуши читать - особенно ...Правило «отдавайт...
  • Vladimir Soukhatchev
    Есть такая известная русско-немецкая пословица: Меньше Шпрехен, Больше Махен!"Даже трупы не вы...
  • ninikooo Митусова
    Пусть китайцы угостят его рыбой фугу, сам уедет ( или в картонной упаковке)"Когда он уедет?"...

Нищепанк, «зачем тебе бизнес» и конкурс красоты для ИИ-моделей

Нищепанк, «зачем тебе бизнес» и конкурс красоты для ИИ-моделей

1. Виктор Мараховский пишет про общество нищего уныния, которое строят на Западе по чертежам из левой повестки (ссылка): Нищепанк — предположительно наступивший сегодня этап в истории человечества, характеризующийся:А) Упрощением, алгоритмизацией и примитивизацией культуры (ибо предложение формирует спрос, и в мире одновременно бюрократизированном и технологичном в итоге «всё выглядит тупо и одинаково»);Б) Виртуализацией потребления (продавать виртуальные копии любого явления выгодней, чем физические, поэтому их внедряют изо всех сил);В) Киборгизацией эмоций (многое из того, что примитивизировано и виртуализировано, также можно и препоручить роботам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх