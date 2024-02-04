Кто и почему в Ростове- на-Дону пытал осужденных в тюремной больнице

В Ростове-на-Дону Октябрьский райсуд вынес решение о признании виновными в пытках заключенных. По приговору суда сотрудники психиатрического отделения межобластной туберкулезной больницы (МОТБ-19), подчиняющиеся ФСИН, были приговорены к лишению свободы.
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