Кто и почему в Ростове- на-Дону пытал осужденных в тюремной больнице

В Ростове-на-Дону Октябрьский райсуд вынес решение о признании виновными в пытках заключенных. По приговору суда сотрудники психиатрического отделения межобластной туберкулезной больницы (МОТБ-19), подчиняющиеся ФСИН, были приговорены к лишению свободы.