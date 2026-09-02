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Царьград

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Владикавказ покажет рисунок Азы Гумецовой в память о трагедии Беслана

Владикавказ покажет рисунок Азы Гумецовой в память о трагедии Беслана

3 сентября на более чем ста экранах Владикавказа покажут рисунок 12-летней Азы Гумецовой. Это дань памяти жертвам теракта в Беслане 2004 года, где погибло 334 человека, включая 186 детей.

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