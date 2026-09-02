Владикавказ покажет рисунок Азы Гумецовой в память о трагедии Беслана

3 сентября на более чем ста экранах Владикавказа покажут рисунок 12-летней Азы Гумецовой. Это дань памяти жертвам теракта в Беслане 2004 года, где погибло 334 человека, включая 186 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым