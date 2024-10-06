Леброн Джеймс и Энтони Дэвис примут участие в матче против «Финикса»

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Главный тренер «Лейкерс» подтвердил участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в игре против «Финикса». Обе звезды пропустили проигранную стартовую встречу с «Миннесотой», чтобы отдохнуть после интенсивной тренировочной недели.