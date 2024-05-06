Детали дополнения для Elden Ring, катастрофа Helldivers 2, подробности о Terminator: Survivors… Ri...

Детали дополнения для Elden Ring, катастрофа Helldivers 2, подробности о Terminator: Survivors…Riot Games решила развлечь ПК-бояр новым античитом, Helldivers 2 вляпалась в крупный скандал, подробности Terminator: Survivors, в Steam выйдет переиздание «Периметра», Хидетака Миядзаки рассказал о дополнении для Elden Ring, полноценные системные требования Hellblade II.