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Взрывы в Новом Уренгое: дроны ВСУ пролетели свыше 2500 км. Бить по энергетике будут «Геранями». Котёл в приграничье — Сводка с фронта 9 сентября

Взрывы в Новом Уренгое: дроны ВСУ пролетели свыше 2500 км. Бить по энергетике будут «Геранями». Котёл в приграничье — Сводка с фронта 9 сентября

В ночь на 9 сентября украинские формирования провели крупный налёт на Краснодарский край, ключевой целью которого стал порт Новороссийска.

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