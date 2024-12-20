ЕС хочет помешать Трампу закончить украинский конфликт - Пушков! Брюссель знает, чего хочет.Алексей Пушков, известный российский сенатор, раскрыл предполагаемые намерения еврообъединения в отношении Украины.
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