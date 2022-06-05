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Рамзан Кадыров выложил видеокадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в Лисичанске

Рамзан Кадыров выложил видеокадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видеокадры, на которых запечатлено уничтожение штаба 115-й бригады резерва украинского Генштаба в городе Лисичанске.

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