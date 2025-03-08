Врач Репетюк заявил о тенденции омоложения заболеваний суставов

Если раньше артроз, остеохондроз и другие заболевания суставов считались проблемами людей старшего возраста, то сегодня с жалобами на боли в коленях, локтях и спине все чаще обращаются молодые пациенты — даже в возрасте 20-30 лет, рассказал "Газете.
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