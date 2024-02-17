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Психолог Галигабаров объяснил, как отвечать на вопрос «Когда родишь?»

Психолог Галигабаров объяснил, как отвечать на вопрос «Когда родишь?»

Если ваши родственники каждое застолье напоминают про «тикающие часики», а всем друзьям жутко интересно, когда случится пополнение в вашей семье, важно научиться вежливо, но твердо отстаивать свои границы.

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