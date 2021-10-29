Письмо жителя Кишинева к молдавской диаспоре

Любопытно, однакоПолитикаПисьмо жителя Кишинева к молдавской диаспоре автор - Pravdorub md Уважаемая диаспора, пишет вам ваш «коллега по паспорту» Дмитрий.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербин:/VGVasily GolovБлизость в Европе или Евросоюзу.Молдавия давно на территории Европы. Нужна ли Молдавия Евросоюзу? Он обжегся на принятии в ЕС Польши,Венгрии,Болгарии,Румынии,Прибалтика Это реципиенты бюджета ЕС.Украина с 40 млн,Молдавия с 4 млн,Грузия с 5 млн чел нищего населения нужны Евросоюзу? За 15 лет им выдано более 150 млрд евро,получено от них не более 40 млрд.Не учтены скоростной интернет.мосты,дороги.Они стали проходимы для военной техники НАТО к границам России.AIAlex ImenХотят к румынам в безвизовую зону чистить ботинки, убирать и вывозить евродерьмо. Флаг им в руки.кормчийЛора ЛораХотели западной дерьмократии=распишитесь..Чай мозги вам дали не для шапки...АлександрПродавать им газ по самой высокой стоимости. И не вздумайте их жалеть это будет предательство.АРАлескендер РамазановМолдаване -нация будущего. Не улыбайтесь,просто это очень молодая нация. Она хранит гены римских легионеров. Этим объясняется красота молдавских девушек. Вся полоса неудач закончится, у руля станут те,кто понимает, что Рим жив и это РОССИЯ на данном историческом этапе, длинном,как меловой период,кстати. Да здравствуют молдаване, и мы,товарищи, возле них! Это, наборот читается, цитата из фильма "Горькие зерна!" Хороший был фильм,правильный! Он о том,как кака за благо молдаван советский солдат, уже после Победы, жизнь отдавал.кормчийСаша ,учите историю ! Какие римские легионеры ? Это Рим подмял под себя даков и валахов, сделав им румынами, а Княжество Молдова существовала ещё до пришествия легионов Рима в соседнею страну .Геннадий ЯкунинА я вот живу в Ростове у себя в четырехкомнатной квартире и изнываю от жары ужасно греющих батарей...измучен изысканными блюдами,приобретенными на баснословную пенсию...За что руководство России на до мной так издевается?!Виталий ТарусинЕсли всё так плохо, можно перезимовать в Молдавии. Там точно не будите изнывать от жары, да и на "Белый аист" пенсии тоже хватит...Геннадий ЯкунинС юмором что-то у вас плоховато,коллега!Виталий ТарусинНу извиняете, ни Жванецкий, ни Измайлов из меня не вышел. Имеем то, что имеем...АРАлескендер РамазановДа! Это припахивает геноцидом на базе роскоши! Есть такой прием коварный.АРАлескендер РамазановЧем ровнее дороги на деньги ЕС в окружении России,тем быстрее по ним пойдут правнуки Т-34. Дороги не анизотропны!Vladimir LioubimcevМне ЖАЛКО простых людей и малых детей в Молдове. Может хоть сейчас молдаване включат мозги, ведь не глупые люди... У меня в Кишиневе живет троюродная сестра Мадлена, по отцу молдаванка, но русская по маме. Связи у меня с Мадленой нет, но я ее всю жизнь помню и люблю. Виделись еще по молодости... А сейс переживаю: как она там?!! Все-таки родная кровь.... где бы ни жила.Ddemyr150648Ребята молдаване. гибридные националисты. Вы наконец получили, соорудили и развили свою государственность! Молодцы. Знали, что построить. Молдову! О чем вы думали - вечная румынско-турецкая колония, когда забыли о России?. Теперь пожинайте плоды своей национальной ментальности, мудрости и коллективного интеллекта и алкоголизма. Я не радуюсь вашей беде. Но дураков учить надо. Надеюсь, что и наши руководители встанут на прагматический курс, и вы поймете, что сказками квартиры не отопить. Мне просто очень жаль тысяч достойных людей, стваших разменной монетой кички продажных подлецов ваше нац "элиты". Да какая может быть у вас элита. Тьфу.Комментировать
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