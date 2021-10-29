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Письмо жителя Кишинева к молдавской диаспоре

Письмо жителя Кишинева к молдавской диаспоре

автор - Pravdorub md Уважаемая диаспора, пишет вам ваш «коллега по паспорту» Дмитрий.

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абрам вербин
:/
Vasily Golov
Близость в Европе или Евросоюзу.Молдавия давно на территории Европы. Нужна ли Молдавия Евросоюзу? Он обжегся на принятии в ЕС Польши,Венгрии,Болгарии,Румынии,Прибалтика Это реципиенты бюджета ЕС.Украина с 40 млн,Молдавия с 4 млн,Грузия с 5 млн чел нищего населения нужны Евросоюзу? За 15 лет им выдано более 150 млрд евро,получено от них не более 40 млрд.Не учтены скоростной интернет.мосты,дороги.Они стали проходимы для военной техники НАТО к границам России.
Alex Imen
Хотят к румынам в безвизовую зону чистить ботинки, убирать и вывозить евродерьмо. Флаг им в руки.
кормчий
Лора Лора
Хотели западной дерьмократии=распишитесь..Чай мозги вам дали не для шапки...
Александр
Продавать им газ по самой высокой стоимости. И не вздумайте их жалеть это будет предательство.
Алескендер Рамазанов
Молдаване -нация будущего. Не улыбайтесь,просто это очень молодая нация. Она хранит гены римских легионеров. Этим объясняется красота молдавских девушек. Вся полоса неудач закончится, у руля станут те,кто понимает, что Рим жив и это РОССИЯ на данном историческом этапе, длинном,как меловой период,кстати. Да здравствуют молдаване, и мы,товарищи, возле них! Это, наборот читается, цитата из фильма "Горькие зерна!" Хороший был фильм,правильный! Он о том,как кака за благо молдаван советский солдат, уже после Победы, жизнь отдавал.
кормчий
Саша ,учите историю ! Какие римские легионеры ? Это Рим подмял под себя даков и валахов, сделав им румынами, а Княжество Молдова существовала ещё до пришествия легионов Рима в соседнею страну .
Геннадий Якунин
А я вот живу в Ростове у себя в четырехкомнатной квартире и изнываю от жары ужасно греющих батарей...измучен изысканными блюдами,приобретенными на баснословную пенсию...За что руководство России на до мной так издевается?!
Виталий Тарусин
Если всё так плохо, можно перезимовать в Молдавии. Там точно не будите изнывать от жары, да и на "Белый аист" пенсии тоже хватит...
Геннадий Якунин
С юмором что-то у вас плоховато,коллега!
Виталий Тарусин
Ну извиняете, ни Жванецкий, ни Измайлов из меня не вышел. Имеем то, что имеем...
Алескендер Рамазанов
Да! Это припахивает геноцидом на базе роскоши! Есть такой прием коварный.
Алескендер Рамазанов
Чем ровнее дороги на деньги ЕС в окружении России,тем быстрее по ним пойдут правнуки Т-34. Дороги не анизотропны!
Vladimir Lioubimcev
Мне ЖАЛКО простых людей и малых детей в Молдове. Может хоть сейчас молдаване включат мозги, ведь не глупые люди... У меня в Кишиневе живет троюродная сестра Мадлена, по отцу молдаванка, но русская по маме. Связи у меня с Мадленой нет, но я ее всю жизнь помню и люблю. Виделись еще по молодости... А сейс переживаю: как она там?!! Все-таки родная кровь.... где бы ни жила.
demyr150648
Ребята молдаване. гибридные националисты. Вы наконец получили, соорудили и развили свою государственность! Молодцы. Знали, что построить. Молдову! О чем вы думали - вечная румынско-турецкая колония, когда забыли о России?. Теперь пожинайте плоды своей национальной ментальности, мудрости и коллективного интеллекта и алкоголизма. Я не радуюсь вашей беде. Но дураков учить надо. Надеюсь, что и наши руководители встанут на прагматический курс, и вы поймете, что сказками квартиры не отопить. Мне просто очень жаль тысяч достойных людей, стваших разменной монетой кички продажных подлецов ваше нац "элиты". Да какая может быть у вас элита. Тьфу.

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