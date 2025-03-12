Владимир Васильев: Если Трамп дожмет наших политиков, то может случиться «марш Пригожина 2.0»

США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения Ирина Мишина На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины.