Владимир Васильев: Если Трамп дожмет наших политиков, то может случиться «марш Пригожина 2.0»

США загнали себя в жесткие рамки, и теперь пытаются выпутаться из неловкого положения Ирина Мишина На фото: советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь США Марко Рубио (слева направо) во время встречи с делегацией Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии