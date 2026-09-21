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Татар-информ

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Месть Тутберидзе, овации Трусовой, слезы Валиевой: итоги контрольных прокатов

Месть Тутберидзе, овации Трусовой, слезы Валиевой: итоги контрольных прокатов

Четверной лутц Трусовой и овация «ЦСКА арены». Почему плакала Валиева и ее «блин, я выступаю!». Падение Петросян и «Игра престолов».

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