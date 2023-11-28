Российский истребитель пятого поколения получил на вооружение мини-беспилотники различного назначения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил мини-беспилотники различного назначения, которыми самолет сможет управлять во время нахождения в воздухе.
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