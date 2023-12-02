Доктор Курпатов растолковал, как проще завести разговор о сексе с партнером

Тема секса для почти всех остается запрещенной. Выходит, заниматься им можно, а дискуссировать ни при каких обстоятельствах недозволено? Открытый разговор о том, что нравится, и том, что представляет дискомфорт, способен вывести интимную жизнь пары на новейший уровень.